الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة في شارع السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، استهدف الطيران الحربي للاحتلال منزلين لعائلة "أبو جزر"، ومسجد عباد الرحمن في منطقة معن جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جوية في محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ومساء أمس الإثنين، شن الطيران الإسرائيلي غارتان ، الأولى شرق بلدة جباليا، والثانية بمنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول إصابتين إلى مستشفى كمال عدوان جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يعود لعائلة "عودة" شرق مخيم جباليا شمال القطاع.

وشهدت قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق مدينة جنين، مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة جلبون، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية فقوعة، وانتشر جنود الاحتلال في شوارع القرية، ونشبت مواجهات مع أهالي القرية والاحتلال، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.