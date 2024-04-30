سوهاج.. الدير الأحمر والحديقة المتحفية والمراكب النيلية تستقبل المواطنين فى عيد الربيع

استعدت محافظة سوهاج لاستقبال أعياد الربيع، ويخطط أهالى المحافظة للخروج والتنزه كعادته كل عام عن طريق قصد عدد من الأماكن، من بينها؛ المراكب والسفن النيلية، فتعتبر المراكب والسفن الراسية على نهر النيل فى سوهاج وجهة مثالية للتنزه، وتقدم هذه السفن خدمات مطاعم سياحية وكافيهات، بالإضافة إلى مناظر خلابة لنهر النيل، يوجد أكثر من ٥ سفن تنتشر على ناحية الكورنيش الشرقى وأمام مقر جامعة سوهاج القديم فى قلب مدينة ناصر بسوهاج.

ومن بين الأماكن التى يفضل أهالى المحافظة زياتها هى الحديقة المتحفية، وتعد الحديقة المتحفية فى مدينة سوهاج من أبرز وأهم المقاصد خلال “شم النسيم” وتقع بالقرب من متحف سوهاج القومى وأمام ديوان عام محافظة سوهاج ويتوجه الأهالى إلى الحديقة للتنزه والاستمتاع بأجواء جميلة مع أسرهم.

ومن بين الأماكن التى يقصدها أهالى سوهاج خلال أعياد الربيع هى مدينة سوهاج الجديدة، وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة، المعروفة قديمًا باسم “الكوامل”، وجهة مفضلة للعديد من أهالى سوهاج وتحتوى على مجموعة من المطاعم الشهيرة والكافيهات، بالإضافة إلى حدائق وملاعب وملاهي. ومنها حديقة الطيور الذهبية من المعالم البارزة فى سوهاج الجديدة، وتجذب الزوار طوال العام ليس فى الأعياد فقط.

كما يفضل بعض الأقباط قضاء شم النسيم فى الدير الأحمر حيث له طابع خاص ويقع الدير الأحمر فى المنطقة الجبلية غرب مدينة سوهاج، ويعتبر من أهم الأماكن القبطية فى مصر حيث يرجع تاريخه إلى ٥٠٠ سنة ميلادية ويعتبر الدير الأحمر محطة أثرية مهمة للسياح ليس أهل سوهاج فقط حيث يمثل معلمًا بيزنطيًا.