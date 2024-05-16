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الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

"عشرة العمر".. الموت يفجع الفنان أحمد عدوية

الفنان أحمد عدوية
الفنان أحمد عدوية وزوجته
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غيب الموت، اليوم الخميس، ونيسة أحمد عاطف، زوجة المطرب القدير أحمد عدوية، ووالدة الفنان محمد عدوية، وفق ما نشره الشاعر صلاح عطية عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عطية عبر حسابه بموقع فيسبوك: "البقاء لله، السيدة ونيسة أحمد عاطف (نوسه) زوجة الفنان الكبير احمد عدوية والدة المطرب محمد عدوية. ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البدايةمن يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات والى الأن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث إلى جانب انها (ست اصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص. الف رحمه ونور عليها".

وفي حوار سابق، علقت زوجة الفنان أحمد عدوية، على تحول لقب عدوية لاسم شهره قائلة: “كان بيحب الفنان الراحل محمد رشدي وكان بيغني ليه أغنية عدوية ولما حصل الخطأ المطبعي على أحد الإسطوانات وبقى الاسم «عدوية بدلا من العدوي قال خلاص خلوها كده بسبب حبه للراحل محمد رشدي”.

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Screenshot_2024-05-16-16-11-43-53_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6
زوجة المطرب القدير أحمد عدوية والدة الفنان محمد عدوية