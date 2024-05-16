رئيس COP28: "الإقامة الزرقاء" تدعم الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة التغير المناخي

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن اعتماد نظام "الإقامة الزرقاء" في الدولة يدعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في التوصل إلى الحلول العملية والفعّالة المنشودة لمواجهة تداعيات تغير المناخ، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف الجابر، أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدور الرائد عالمياً للدولة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والطبيعة، كما أنها تشكل حافزاً قوياً لاستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات العالمية للمشاركة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، "اعتمدنا في بدايته الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031، توجيهات المجلس لوزير الشباب التركيز على خمس قضايا مهمة، تمكين شبابنا اقتصاديًا، تطوير مهاراتهم علميًا، ترسيخ هويتهم وطنيًا، تعزيز مساهماتهم مجتمعيًا، وتفعيل دورهم لتمثيل بلادهم دولياً".