إيرادات فودافون تتجاوز 55.4 مليار جنيه بنسبة نمو 37.2%

أعلنت ڤودافون مصر عن نتائجها المالية والتشغيلية المتميزة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024، مسجلة نموًا هائلًا في الإيرادات بنسبة 37.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 55.4 مليار جنيه ، ويعكس هذا النمو قوة الاستراتيجية التي تتبناها الشركة وتركيزها على التميز والابتكار في كل جوانب عملها.

قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لڤودافون مصر: "لقد تمكنت ڤودافون مصر من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية استثنائية في العام المالي المنتهي في مارس 2024، وهو ما يعكس ثقة المجتمع المصري في شركتنا التي تخدم هذا السوق الهام منذ 25 عامًا. إننا لم نتمكن فقط من تحقيق أداء مالي قوي خلال العام المالي الفائت، ولكننا أكدنا أيضًا ريادتنا في العديد من المجالات واستطعنا ترسيخ مكانتنا كأحد أهم شركات القطاع الخاص التي تساهم في تطوير ورقمنة القطاعات الحيوية في مصر بما يتماشى مع استراتيجيتنا التي تضع العميل على رأس أولوياتنا."

من جانبها، أشارت رشا الأزهري، رئيس القطاع المالي لڤودافون مصر، إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو كبير في الخدمات المالية، مما يعكس نجاح استراتيجيتها في تعزيز الشمول المالي في مصر. وأضافت أن النتائج المالية التي حققتها الشركة في العام المالي المنتهي في مارس 2024 كانت نتاج جهود جميع العاملين في ڤودافون مصر على مدار العام، مما ساهم في تقديم أرقى مستوى من الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات والخدمات المالية وخدمات التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مما جعل من ڤودافون مصر شركة متكاملة لا تقتصر خدماتها على قطاع الاتصالات فقط بل أصبحت شركة عملاقة تعمل على تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي لملايين المصريين.

وأضاف كريم عيد، رئيس القطاع التجاري في شركة ڤودافون مصر: "منذ بداية رحلتنا في السوق المصري، تضع استراتيجية ڤودافون مصر العميل في المقام الأول وعلى رأس أولوياتها. فقد أصبحت ڤودافون جزءًا أساسيًا في جميع جوانب حياة عملائنا. نسعى جاهدين لتلبية جميع احتياجاتهم من خلال بوابة رقمية متكاملة، ونعد بالاستمرار في تحسين وإثراء حياة العملاء من خلال التقنيات الجديدة والخدمات الرقمية، مع التركيز على إقامة شراكات استراتيجية متميزة."

في إطار سعيها لتعزيز تغطية الشبكات في مصر ولدعم مكانتها القوية، خصصت ڤودافون أكثر من 7 مليارات جنيه خلال هذا العام لتقوية الشبكة، مما يرفع إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة إلى 90 مليار جنيه. وبفضل هذه الجهود، حصلت ڤودافون على جائزة أفضل شبكة من حيث التغطية من OpenSignal.

كما تم تصنيف الشركة كواحدة من الرواد في قطاع الأمن السيبراني من منتدى GRC (ملتقى الحوكمة والمخاطر والامتثال) في نوفمبر 2023. وقام المنتدى بتكريم شركة ڤودافون مصر لإدارتها الناجحة للمخاطر والامتثال باستخدام منصة Archer GRC، والتي تضمنت تنفيذ حلول أوتوماتيكية لدعم التحول الرقمي واستراتيجيات الأمن السيبراني.

حققت خدمة ڤودافون كاش نموًا ملحوظًا، حيث وصل عدد مستخدمي المحافظ إلى 8.2 مليون عميل نشط بمعدل نمو بلغ 52.1%. ونجحت ڤودافون مصر بالتعاون مع سامسونج في تصنيع هاتف ذكي محليًا من طراز Galaxy A04s وبسعر مناسب للجميع، حيث بلغ إجمالي إنتاج هذا الهاتف 150 ألف جهاز منذ إطلاقه في يونيو 2023.

تلتزم ڤودافون مصر بتعزيز القطاعات الحيوية، خاصة في مجال الرعاية الصحية، حيث تقود الشركة عددًا من أضخم مشاريع التحول الرقمي في مصر، بما في ذلك برامج التأمين الصحي الشامل (UHI) ومبادرات لتطوير المستشفيات الجامعية، مما أثر بشكل إيجابي على أكثر من 6 ملايين مواطن.

وفي مجال التعليم، قدمت مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع منصة "تعليمي" الرقمية التفاعلية، التي استفاد منها أكثر من 2.5 مليون مستفيد، لتعزيز فرص التعلم الرقمي وتجهيز الجيل الجديد لعصر التكنولوجيا.

كما أطلقت مؤسسة ڤودافون حملة تبرع بالشراكة مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، حيث جمعت تبرعات بلغت 25 مليون جنيه، مكّنت من إجراء 365 عملية قلب للأطفال.

ختامًا، حصلت ڤودافون مصر على لقب "أفضل بيئة عمل" لعام 2024، وجائزة التميز الذهبية في مجال التنوع والشمول في جوائز SHRM MENA Star Awards، مما يعكس بيئة العمل الاستثنائية وتفاني وجهود موظفيها.