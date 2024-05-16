الرئيس العراقي: متضامنون حكومًة وشعبًا مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

قال الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، إن مواقف الحكومة والشعب العراقي ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا على دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية.

وأضاف “رشيد” خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة 33 من القمة العربية في البحرين والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "نؤكد تضامن العراق المطلق مع الشعب الفلسطيني في تحقيق طموحاته ونيل كافة حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقًا لقرارات الشرعية الدولية".

وأكد، على دعمه الكامل للأشقاء في ليبيا لتجاوز التحديات الاقتصادية وآثار الأزمات الاقتصادية والعالمية، كما يدعم العراق جميع الجهود الرامية لحل الخلافات السياسية وبناء جسور الثقة في البلاد من أجل الوصول إلى الاستقرار السياسي والاقتصاجدي وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق.

وأشار إلى أن العراق يساند جميع الجهود الداعية إلى إعادة الأمل والاستقرار في ليبيا وتحقيق مصالح وطنية بها واعتماد الخيار السياسي والحورا البناء بين الأطراف السياسية لإيجاد رؤية وطنية تجمع الأشقاء اللبيين وتقود إلى السلام والتقدم.