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الخميس 16 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

فيفا يدرس مقترح جديد بشأن الدوريات المحلية

فيفا
فيفا
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يبحث الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من خلال موافقته على تشكيل لجنة، السماح بالدوريات المحلية بإقامة مبارياتها فى الخارج، مما يفتح الباب أمام البريميرليج والليجا للعب فى بلاد أخرى.
 ووافق الاتحاد الدولي، على تشكيل فريق عمل قوّي بين 10 و15 شخصاً لدراسة الفكرة وتقديم توصيات.
ويفتح هذا القرار الباب أمام بطولتى الدورى الإنجليزي والإسباني اللذان يملكان قاعدة شعبية عالمية، فى مختلف انحاء العالم، بإقامة مبارياتها فى الخارج.
وذكر الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا"، أن فريق العمل الجديد لفيفا سيجمع "معلومات إضافية ويقدّم توصيات للمجلس فيما يتعلّق بتعديلات محتملة على لوائح الفيفا المرتبطة بالمباريات الدولية".
وقال المجلس فى بيانه  إن الفريق سيدرس عشرة جوانب لاستضافة المباريات في الخارج، تتضمّن التأثير على الجماهير، توازن المنافسة، وما إذا كانت المباريات لمرّة واحدة أم مناسبة متكرّرة، بالإضافة إلى التأثير على كرة القدم.
وتخوض أبرز الأندية الأوروبية مباريات ودية بانتظام حول العالم، على غرار مواجهة توتنهام ونيوكاسل في ملبورن الأربعاء المقبل، بعد ثلاثة أيام فقط على ختام موسم الدوري الإنجليزي.

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