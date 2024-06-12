لايبزيج يقطع الطريق على أرسنال بصفقة مدوية

قطع فريق لايبزيج الألمانى، الطريق على نظيره أرسنال الإنجليزى، بعدما أعلن رسميًا عن تجديد عقد نجمه حتى عام 2029.

وكان أرسنال الإنجليزى يسعى يرغب بشدة في ضم بينجامين سيسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم المهاجم السلوفيني بينجامين سيسكو، صاحب الـ 21 عامًا، مستويات مميزة رفقة لايبزيج في الموسم المنقضى، بعدما خاض 29 مباراة دولية سجل خلالها 11 هدفًا، وسجل 18 هدفًا في 42 مباراة، خاضها في جميع المسابقات إضافة إلى صناعة هدفين.

وبعد توقيع العقد، بين بينجامين ولايبزيج، قال روفين شرودر المدير الرياضي للفريق الألمانى: "بنجامين يعد واحدا من اللاعبين المحوريين للفريق في المواسم المقبلة، وبالتالي يمثل هذا التجديد إشارة قوية لذلك، كما يظهر ذلك أيضًا طموحنا في اللعب في أعلى المستويات في البوندسليجا لفترة طويلة".

وأضاف: "نرغب في التواجد بين الأندية الكبرى في أوروبا، ومع هذا العقد الجديد، يمكننا المواصلة مع خطتنا المتعلقة بقائمة الفريق".

ويتواجد سيسكو في قائمة المنتخب السلوفيني، التي تستعد للمشاركة في اليورو بعد أيام، المتواجده في المجموعة الثانية إلى جوار الدنمارك وإنجلترا إضافة إلى صربيا.

