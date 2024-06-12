مركز تميز فول الصويا يختتم البرنامج التدريبي حول إنتاج الجمبري وإدارة المفرخات البحرية

اختتم المركز الدولي للأسماك، فاعليات ورشة بناء القدرات لمركز تميز فول الصويا حول الممارسات الجيدة لإدارة المفرخات البحرية وإنتاج الجمبري وذلك بمقر المركز بأبو حماد - الشرقية.

وامتدت فاعليات الورشة على مدار ٣ أيام بالتعاون مع مجلس تصدير فول الصويا الأمريكي وقد تنوعت الجلسات التدريبية بالتركيز على أساليب الإدارة الجيدة للمزارع السمكية بما في ذلك الإعداد الجيد للأحواض وقياس جودة المياه وأهم متطلبات التغذية الجيدة بالإضافة إلى معايير الأمان الحيوي لمزارع الجمبري علاوةً على الفرص الاقتصادية المتاحة لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة.

وأكد الدكتور أحمد نصر الله ،مدير المركز الدولي للأسماك بمصر، أن البرنامج التدريبي قد تضمن عدة جلسات نظرية وعملية قدمها علماء وأساتذة وخبراء في مجال الإستزراع السمكي والبحث العلمي في مصر، وتم تقديم شهادات إتمام التدريب إلى المتدربين المشاركين، حيث يساهم المركز في بناء قدرات العاملين في قطاع الثروة السمكية في مصر وأفريقيا، وقدم المركز منذ تأسيسه في مصر عام ١٩٩٧ الكثير من البرامج التدريبية لتبادل الخبرات والبحث العلمي والتي استفاد منها أكثر من ٦٠٠٠ متدرب من ١١٥ دولة في الوطن العربي وأفريقيا وآسيا.

وفي ذات السياق قالت الدكتورة دعاء فوزي، مدير الموارد البشرية والتدريب بالمركز، أن ٥٠ مشاركاً ومشاركة قد استفادوا من التدريب حيث تنوعت خلفيات المتدربين ما بين باحثين وأصحاب مزارع ومزارعين وحديثي التخرج من الجنسين، بالإضافة إلى ذلك، فإن مركز فول الصويا يقدم جلسات افتراضية بشكل شهري لاستفادة كافة العاملين بالقطاع ويتم الإعلان عنها من خلال قنوات التواصل والاتصال المختلفة.

جدير بالذكر، أن المركز الدولي للأسماك، يعمل منذ إنشائه على تطوير قطاع الثروة السمكية في مصر وأفريقيا وغرب آسيا وذلك بموجب اتفاقية بين وزارة الزراعة المصرية ومركز البحوث الزراعية والمجموعة الاستشارية الزراعية الدولية، ويعتبر المركز الوجهة الأولى للعاملين في قطاع الاقتصاد الأزرق خاصةً في مجالات التدريب والبحث العلمي في قطاع المصايد والاستزراع المائي، علاوة على ما سبق، فإن المركز يسعى جاهداً لتمكين الفئات الأقل دخلاً في هذه القطاعات من بينهم صغار المزارعين والسيدات بائعات الأسماك من خلال برامج بناء القدرات والمشروعات التنموية والإقتصادية المختلفة التي ينفذها المركز على مستوى مصر وعدة دول في أفريقيا.

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