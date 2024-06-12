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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عبدالرزاق يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

رئيس الشيوخ
رئيس الشيوخ
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بعث  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ صباح يوم ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة  حلول عيد الأضحى المبارك جاء نصها كما يلي :

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد..
يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم  بخالص التهاني والأمنيات القلبية، بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة، وعلى شعب مصر العظيم وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أننا نستلهم من قيمها التضحية والفداء من أجل وطننا الغالى تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويوفقكم لمّا فيه خير البلاد والعباد.. وكل عام وفخامتكم بخير.

رئيس الشيوخ الرئيس السيسي عيد الاضحى المبارك