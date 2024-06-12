استمرار إعفاء الحريديم من التجنيد يثير غضب الجنود الإسرائيليين

أثار تمديد الكنيست لقانون يعفي اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد غضبًا بالغا في المجتمع الإسرائيلي وفي صفوف الجنود الذين أنهكوا من العملية البرية المُستمرة على غزة منذ الـ 27 من شهر أكتوبر الماضي، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 298 ضابطًا وجنديًا.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية هذا الأسبوع بانتحار جندي بعد تلقيه أمرًا بالعودة للخدمة العسكرية في غزة فيما ذكرت صحيفة (هآرتس) أن 10 ضباط وجنود انتحروا منذ بداية الحرب وعدد منهم انتحر خلال المعارك في مُستوطنات غلاف غزة.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في الساعات الأولي من صباح أمس /الثلاثاء/ على استمرار تشريع يُمدد إعفاء اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي وهو تشريع عارضه وزير الدفاع يوآف جالانت المُنتمي لحزب (الليكود) الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصوت ضده.

وبعد معارضة جالانت للقانون وتصويته ضده، خرج رئيس مكتب نتنياهو بتصريح أوردته صحيفة (يديعوت آحرونوت) يصفه فيه بالوقح ويطالب نتنياهو بإقالته.

وذكرت صحيفة (هآرتس) أن مئات من عائلات الجنود الإسرائيليين قالوا في رسالة بعثوا بها إلى وزير الدفاع جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي إنهم سيطالبون أبناءهم والجنود بأن عليهم التوقف عن المشاركة في الحرب ووضع أسلحتهم جانبا، والعودة نهائيا إلى بيوتهم.

وقال أهالي الجنود المعترضين على تمديد تشريع إعفاء الحريديم من الخدمة:"إنه لا يمكن أن يمرر قانون كهذا في هذا التوقيت، الذي يقدم فيه الجنود حياتهم"، واتهم أهالي الجنود حكومة بنيامين نتنياهو بخيانتهم، وتضحي بحياتهم من أجل بقائها السياسي، مشيرين إلى أنهم لن يقدموا أبناءهم على مذبح الفساح العام.

وقبل ساعات من تصويت الكنيست على تمديد تشريع إعفاء الحريديم من الخدمة كانت القناة الـ 12 الإسرائيلية قد نسبت إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله إنه أبلغ المستوى السياسي بأن الجيش يحتاج إلى 15 كتيبة من أجل القيام بمهامه المطلوبة منه، حيث أشارت القناة إلى أن هذا يُعادل فرقة بقوة 4500 جندي.

ومرر الكنيست التشريع بعد يومين من استقالة وزيرالدفاع السابق وزعيم المعسكر الوطني بيني جانتس ورئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت من (كابينيت الحرب) الذي تشكل لقيادة الحرب على قطاع غزة في أعقاب طوفان الأقصى.

واستقالة جانتس وايزنكوت، جاءت بعد فشل نتنياهو في تحقيق أي من شروط المهلة النهائية التي وضعها جانتس قبل ثلاثة أسابيع من الاستقالة، أو حتى إعلانه التزامه بتحقيقها.

وقالت مصادر مقربة من جانتس وأيزنكوت: إن نتنياهو لم يبذل جهدًا حقيقيًا حتى للإبقاء عليهما في (كابينيت الحرب).

وفي المؤتمر الذي أعلن فيه جانتس - المُقرب من واشنطن - استقاله دعا وزيرالدفاع يوآف جالانت للتحلي بالشجاعة و"عمل ما هو صواب" في إشارة إلى استقالته من حكومة نتنياهو.

وهاجم زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة نتنياهو لتمريرها التشريع الذي يعفي الحريديم من التجنيد، في ظل الحرب على غزة، والاشتباكات التي يحتمل أن تتوسع إلى حرب مع حزب الله في الشمال، وقال إنها حكومة تشجع على التهرب من الخدمة العسكرية.

وكانت صحيفة (يديعوت آحرونوت) ذكرت الشهر الماضي أن استطلاعا داخليا في الجيش الإسرائيلي أظهر أن 42% فقط من الضباط في الخدمة العسكرية الدائمة يريدون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء الحرب على غزة.