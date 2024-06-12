19.7 ألف سيدة استفادت من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،مع وكيلة وزارة الصحة ،نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى نفذتها مديرية الصحة في الفترة من 2 إلى 6 يونية الشهر الجاري بإدارات(الواسطى ، بني سويف ، ناصر)، تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ،وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددات عليها و المستفيدات من خدماتها

وقد أوضحت"د. سماح جاد" وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في تلك المرحلة من خلال 198وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و7 عيادات متنقلة تم توجيهها إلى المواقع المحرومة من الخدمة ،حيث وصل إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة إلى 10170سيدة ،حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 8713 سيدة( 1655جدد +7056مترددات)،حيث تم تركيب 19 لولب هرموني ، و728 لولب نحاسي ، 741حبوب آحادية، 3821 حبوب مركبة، و154 واقي ، و2425حقن أحادية، و575حقن مركبة، و375 كبسولات ، و140سونار، و52 حالة متابعة حمل ، و1359كشف نساء ، وتقديم المشورة لعدد 3038سيدة ، ليصل بذلك إجمالي المستفيدات من خدمات الحملة خلال المرحلتين إلى 10آلاف و700 سيدة

وتوجهت وكيلة الوزارة بالشكر للقائمين والمشرفين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديريةومديري الإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية ،والتي تم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ،فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة

من جهتها أضافت مدير تنظيم الأسرة د. مديحة سري ،أن الحملة وفرت مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك من خلال فرق مدربة، وأخصائي النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي، و صرف وسائل تنظيم الأسرة عن طريق الوحدات الثابتة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، ومن خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمة في المناطق النائية







