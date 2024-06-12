محافظ قنا ونائبه يواصلان استقبال 45 مواطنا لبحث شكاواهم

واصل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ استقبال المواطنين بمكتبهما صباح اليوم الأربعاء ، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا و سمية حسن مدير تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة.

استمع محافظ قنا لشكوى كل مواطن على حده ، ووعدهم ببحث الشكوى ، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون ، وبما يحقق مصلحة المواطن، مشيرا إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف " الداودي " أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون ، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن