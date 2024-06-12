انطلاق اجتماع تشاوري حول تعزيز جهود السلام لصالح السودان بالجامعة العربية

انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التشاوري حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام لصالح السودان، الذي دعت إليه جامعة الدول العربية.

ويناقش الاجتماع الذي يترأسه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تبادل وجهات النظر والدروس المستفادة حول الوضع الحالي للمساعي الحميدة والوساطة، ومبادرات السلام الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان، ومناقشة السبل المبتكرة لتعزيز آليات التنسيق وتناغم الجهود من أجل التغلب على الصعوبات والتحديات الرئيسية.

ومن المقرر أن يعتمد الاجتماع بيانا ختاميا، يعيد تأكيد التزام المشاركين بدعم نهج أكثر تماسكا، لتعزيز تنسيق وتكامل جهود السلام في السودان.

ويشارك في الاجتماع، كل من جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الايجاد)، والاتحاد الأوروبي، ومملكة البحرين (رئاسة قمة جامعة الدول العربية)، والجمهورية الإسلامية الموريتانية (رئاسة الاتحاد الأفريقي)، وجمهورية جيبوتي (رئاسة الايجاد)، بالإضافة إلى أصحاب مبادرات السلام جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.