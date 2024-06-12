مهرجان المسرح المصري يعلن موعد افتتاح وختام دورته الـ 17

قررت إدارة مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، إقامة الدورة السابعة عشرة "دورة سميحة أيوب"، في الفترة من يوم الاثنين 15 يوليو المقبل حفل الافتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحتى يوم الثلاثاء 30 من الشهر نفسه الذي سيشهد حفل الختام وتوزيع الجوائز.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت من قبل عن مخرجة حفل الافتتاح وهي المخرجة بتول عرفة، كما سيعرض خلال هذا الحفل فيلما ينتجه المهرجان خصيصا عن الفنانة سميحة أيوب يكتبه السيناريست نادر صلاح الدين، ويخرجه المخرج السينمائي أشرف فايق .

جدير بالذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.