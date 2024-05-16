سيراميكا يصدر بيانا بسبب الأخطاء التحكيمية فى مواجهة بيراميدز

أصدر نادى سيراميكا كليوباترا بيانًا، حول القرارات التحكيمية التى يتعرض لها فريقه فى الفترة الأخيرة، وخاصة بعد المواجهة التى جمعته أمس الأربعاء أمام نظيره بيراميدز، بالدورى المصرى الممتاز.

وتعرض فريق سيراميكا للهزيمة من نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء بيان سيراميكا بسبب بعض الأخطاء التحكيمية التى وقع فيها حكم المباراة، وألغائه هدف للفريق.

وجاء البيان كالتالى:

يُعرب مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، عن عميق أسفه، للأداء التحكيمي الذي وصل إلى مرحلة لم يعد من الحكمة السكوت عليها، وسط أخطاء يشهد جميع خبراء التحكيم أنها باتت تؤثر على نتائج المباريات، وتقلب موازين العدالة، وتضرب أركان المنافسة الشريفة، بأخطاء تُرتكب بغرابة شديدة، رغم توسم الجميع بتقليلها مع تطبيق تقنية الفيديو في كل مباريات المسابقات المحلية، التي يُفترض أن تساهم في تقليل الأخطاء، غير أن الأمر لم يكن عند المستوى المأمول.

وسبق أن حذر نادي سيراميكا كليوباترا من عدم ضبط إيقاع الأداء التحكيمي، وغياب الرؤية الرشيدة في اختيارات الحكام للمباريات ذات الثقل الكبير، التي تحتاج لحكام أصحاب خبرات عميقة، لكن القائمين على الأمور تجاهلوا هذه التحذيرات، بشكل أثار علامات الاستفهام التي باتت تحتاج لإيضاح عاجل من مسئولي اتحاد الكرة، بشكل عام، ولجنة الحكام بشكل خاص.

وإذ يعرب نادي سيراميكا كليوباترا عن دهشته لهذا الأداء التحكيمي المؤسف، فإنه يطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالبحث عن حلول جذرية عاجلة لإرساء العدالة، وبحث الأسباب الحقيقية للأخطاء المؤسفة التي تعددت مراراً وتكرارًا، منذ انطلاق الموسم الحالي.

وإذ يؤكد مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا عن احترامه الكامل لكل عناصر المنطومة، فإنه يطلب بشكل رسمي من اتحاد الكرة، تعيين حكام دوليين لإدارة مباريات الفريق في المرحلة المقبلة، سواء داخل الملعب، أو عبر تقنية الفيديو.