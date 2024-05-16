غدا.. احتفالات كبيرة في "أوبن إير مول مدينتي" بمناسبة إطلاق "Boom Room " أول مركز ترفيهي اجتماعي للشباب في مصر

الخميس 16/مايو/2024 - 04:47 م

يشهد “أوبن إير مول مدينتي"، غدا الجمعة 17 مايو احتفالات كبيرة بمشاركة أشهر نجوم الفن والغناء في مصر، وذلك بمناسبة إطلاق "Boom Room"، أول مركز ترفيهي اجتماعي من نوعه في مصر، والذي سيتم افتتاحه رسميًا للجمهور بعد غد السبت 18 مايو.

وتعد "Boom Room"، أول أعمال شركة جلوبال أمريكان في مجال الابتكارات الترفيهية، وتم تصميمها من شركة KCC البلجيكية، وهي الأكبر في مجالها حول العالم، وسبق أن طورت اكبر المشروعات الترفيه العالمية مثل أنجرى بيردز Angry Birds ونيكيلوديان Nickelodeon وغيرهم.

وتبلغ مساحة "Boom Room"، ألفين متر مربع وتضم عدة أنشطة ترفيهية مبتكرة لاول مرة في الشرق الاوسط مثل الميني جولف، والبولينج سنتر، ولعبة رمي السهام بطريقة جديدة ومبتكرة ( Social Darts)، ومجموعة متنوعة من ألعاب الفيديو الكلاسيكية،، وألعاب الأركيد الأحدث في العالم Arcade game"، بالإضافة إلى مطعم Pablo & عبده. وتضم "Boom Room" أيضًا المسرح الرئيسي Main Stage الذي تجرى عليه يوميًا العروض الفنية والثقافية. وتم توريد كل الألعاب والانشطة الترفيهية من خلال أفضل الشركات المتخصصة عالميا وبتقنيات هي الاحدث.

ويأتي افتتاح Boom Room في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير مختلف الخدمات، وجذب أحدث الوسائل الترفيهية الاجتماعية في مدينتي، لتكون Boom Room نقطة جذب ووجهة مفضلة للشباب على غرار أكبر المراكز الترفيهية الاجتماعية في العالم، مثل Top Golf في دبي وFlight Club فى انجلترا.