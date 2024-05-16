السيسي ورئيس جيبوتي يشددان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والوصول به إلى آفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، وحرصهما على التشاور المستمر في هذا الإطار.

وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية الدور الذي تضطلع به جيبوتي في المنطقة، مشيداً بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في القرن الإفريقي.

وتطرق اللقاء في هذا الصدد أيضاً إلى تناول الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، حيث أعرب الرئيس السيسي عن موقف مصر الثابت بشأن ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم.

وفي هذا الإطار أكد الجانبان ضرورة استعادة الهدوء في مضيق باب المندب، مشددين على أهمية تنسيق جهود الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بينها باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار هذه المنطقة.

