محافظ أسوان: زيادة تدفقات مياه الشرب بمنطقة الصداقة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه فى ظل التعاون المثمر والبناء مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بقيادة المهندس ممدوح رسلان تم إتخاذ خطوات سريعة خلال الإجتماع التنسيقى للمحافظ ورئيس الشركة مع رؤساء شركات مياه القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان فى مارس الماضى، وهو الذى تجسد بشكل ملموس بوضع الحلول الجذرية والمبتكرة للقضاء على المشاكل المتراكمة منذ سنوات طويلة بالعديد من النقاط الساخنة والتى تشهد الإنقطاع المتكرر للمياه، وكذلك تكرار الكسر والطفح المستمر بها، حيث تم رصد مبلغ 350 مليون جنيه كمرحلة أولى ، لتستكمل بشكل تدريجى باقى المناطق بمختلف المركز والمدن .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع عجلة الوتيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات .

العمل على قدم وساق فى تنفيذ مشروع متكامل للقضاء على مشكلة الإنقطاع والضعف لمياه الشرب بمنطقة حى الصداقة

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه بدأ العمل على قدم وساق فى تنفيذ مشروع متكامل للقضاء على مشكلة الإنقطاع والضعف لمياه الشرب بمنطقة حى الصداقة الجديد ، وهو الذى تمثل فى تحويل مسار خط المياه قطر 600 مللى من مادة GRP المتهالك بخط جديد من الصلب طرد محطة مياه الصداقة الجديدة بطول 700 متر ، وبتكلفة 35 مليون جنيه ، وهو الذى تم إسناده لشركة مياه القاهرة ، والتى نجحت فى الإنتهاء من المشروع وأعمال الربط وتشغيل الخط، وبالتالى إنتظام ضخ المياه للمنطقة للحد من مشكلة ضعف مياه الشرب وإنقطاعها بالمنطقة تدريجياً لخدمة أكثر من 100 ألف نسمة .

وأشار محافظ أسوان بأنه بالتوازى مع ذلك تم إسناد عملية مياه المطرقة المائية بمحطة رفع الصداقة لمياه الشرب ( المساعد ) لشركة مياه الجيزة ، فيما تم توزيع الأعمال على الشركات المتعاونة لإنهاء مشاكل المناطق الأخرى بالشلال والمنطقة الصناعية والناصرية وأبو الريش والسيل والكرور وخور عواضة، ودراو وغيرها ، فضلاً عن صيانة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ودعم الشركة بمعدات جديدة .

مقدماً شكره لكل هذه الجهود الوطنية المخلصة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهذه الشركات ومجالس إدراتها لحرصهم على تسخير كافة الإمكانيات بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة له .

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