القاهرة الإخبارية: مستويات غير مسبوقة للتصعيد من حزب الله ضد إسرائيل بالجنوب اللبناني

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، إن التصعيد بلغ مستويات غير مسبوقة على الجبهة الجنوبية اللبنانية، في ضوء العمليات التي نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني على أهداف عسكرية إسرائيلية منذ صباح اليوم الأربعاء، بوقع 12 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية استخدم فيها أكثر من 300 صاروخ في أكبر رشقات صاروخية.

وأضاف "سنجاب"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن هذه المواقع العسكرية الإسرائيلية تنوعت على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، فكان هناك العديد من المواقع بالجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، وكان هناك 4 مواقع في الجهة المقابلة للقطاع الأوسط للجنوب اللبناني و4 مواقع في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي.

وأشار إلي أنه في المقابل شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 غارات جوية استهدفت عدة بلدات في القطاع الأوسط، يأتي ذلك بعد عملية الاستهداف التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مساء أمس بعد استهداف إحدى البنايات في قضاء صور، والتي كانت تضم عددًا من قيادات الحزب، وكان من بينهم ربما قيادي رفيع المستوى.