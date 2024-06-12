حلا شيحة توضح حقيقة ارتباطها بأحمد سعد

علقت الفنانة حلا شيحة على أنباء ارتباطها بالنجم أحمد سعد، بعد انتشار صورة لهما ممسكان بيد بعضهما في حفل زفاف الفنانة جميلة عوض.

وقالت حلا شيحة في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "أحمد سعد دا حبيبي وجميل، وفنان جميل، احنا كنا في فرح جميلة عوض، هو كان نازل من المسرح بيغني وانا طالعة، وسلمنا على بعض، ففي لحظة السلام دي الناس صورتنا".

وأضافت: "ضحكت جدا، أحمد جميل وفنان جميل ليه اتضايق، بالعكس".

الجدير بالذكر ان الفنانة حلا شيحة شاركت في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة، ونشوى مصطفى، ومحمود حافظ، ونور النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز ومايان السيد وإلهام صفي الدين وهاجر السراج ومنى أحمد زاهر وآدم وهدان وإيمان السيد ونورهان منصور وليلى عز العرب وأحمد طلعت ومحمود حافظ، قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.