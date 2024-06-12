باحث لـ"القاهرة الإخبارية": الاستياء يسود في إسرائيل مما يجري بالشمال

قال الدكتور خليل أبو كرش باحث بالشأن الإسرائيلي، إنّ ثمة استياءً واسعا لدى الشارع في إسرائيل مما يجري في الشمال ولعدم قدرة دولة الاحتلال على الحفاظ على المناطق الشمالية، بالإضافة إلى استهدافات حزب الله.

وأضاف "أبو كرش"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: "هناك توافق سياسي عسكري إسرائيلي حول قضيتين، الأولى هي أن إسرائيل لا تستطيع فتح جبهة جديدة في الشمال، في ظل كل ما يجري بقطاع غزة، وبخاصة أن جبهة الشمال إذا ما فُتحت فإنها تتدحرج بشكل كبير وواسع إلى حرب إقليمية تدفع فيها إسرائيل ثمنا كبيرا".

وتابع: "الجانب الآخر، هو أن مثل هذه الحرب في هذا التوقيت مكلفة لإسرائيل على مستوى الأمن البشري والمستوى الاقتصادي، ففي إسرائيل يتحدثون عن 10 آلاف قتيل وأكثر من مليون نازح من الشمال وحتى الاستهداف من حزب الله".

