ضبط المتهم بالتعدي على سيدة في ميكروباص بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تداولته إحدى السيدات عبر موقع "فيس بوك " بشأن التعدى عليها بالسب أثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " بشأن تعرض إحدى السيدات للإعتداء عليها بالسب أثناء إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد الأشخاص.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة) بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص "مسن") لقيامه بالإمساك بالمقعد الخاص بها بسبب كبر سنه ولدى طلبها منه عدم وضع يده على المقعد قام أحد مستقلى الميكروباص بالتعدى عليها بالسب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بالقليوبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لقيام المذكورة بالتعدى عليه وعلى مستقلى الميكروباص بالسب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

