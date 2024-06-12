"مياه أسوان" تحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكة الصرف

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، حملة توعية تحت شعار "أضحى مبارك مع صرف صحى آمن ليك ولجارك"، لترشيد إستخدامات المياه وحث المواطنين على عدم الإسراف فى المياه عند التعامل مع الأضاحى وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين والحد من زيادة الأعباء على شبكات الصرف الصحى.

التوعية بخطورة إلقاء مخلفات الاضاحى فى الصرف الصحى

أكد المهندس عبد الصبور الراوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن الحملة تتضمن تنفيذ زيارات ميدانية بالمناطق والشوارع المختلفة على مستوى الأحياء والوحدات المحلية ، لدعوة المواطنين لترشيد إستخدامات المياه، والتوعية بخطورة إلقاء مخلفات الاضاحى فى الصرف الصحى وتجميعها فى أكياس والقائها فى الأمكان المخصص لذلك منعا لحدوث أى أضرار بيئية أو صحية نتيجة، إنسداد وطفح بالوعات الصرف الصحى.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، فى بيان صحفى، أن حملة التوعية تنفذها إدارة التوعية بشركة مياه الشرب، بالتنسيق مع مديرية أوقاف اسوان إيمانا بدور الاخير، فى نشر وتوضيح مفهوم وصحيح الدين فيما يتعلق بأمور شعيرة الأضحية، وأهمية الحفاظ على النظافة العامة.

وأشار، إلى أنه تم أيضا التواصل مع الجزارين، لتوضيح رسالة الحملة لدعوتهم للحد من الذبح فى الشوارع من جهة، والحفاظ على البيئة ومنع إلقاء مخلفات الاضاحى بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى من جهة أخرى.

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