نادي قضاة مجلس الدولة يستعد لإجراء أول دورة انتخابية

يستعد نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة لإجراء اول دورة انتخابية بعد إقرار لائحة النظام الاساسي لناديي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة والإسكندرية الصادرة بقرار المستشار رئيس مجلس الدولة رقم (٢٢٦) لسنة ٢٠٢٤ والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد (٨٣) في 2024/4/8 والذي على إثره تم تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي مجلس الدولة بالقاهرة

وأكد النادي خلال بيان لها أنها قامت بدورها بفتح باب الترشح لانتخابات النادي خلال الفترة من الاربعاء الموافق ١٧ -٤-٢٠٢٤ و حتى الثلاثاء الموافق٢٣-٤ 2024 بمقر النادي ، وقد تم تلقى الطلبات منذ اليوم الأول وحددت اللجنة، جدول زمنى لتلقى الطلبات والاعتراضات والتنازلات ثم أعلنت القائمة النهائية للمرشحين.

وحدد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات يوم 17 مايو 2024 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر نادي قضاة مجلس الدولة بالقاهرة.

وأكدت اللجنة المؤقتة لادارة العملية الانتخابية أنه وفقاً للائحة النظام الاساسى للنادى أن تشكيل مجلس الادارة يكون مكون من رئيس مجلس إدارة وعدد ١٢ عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر لمدة دورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات ميلادية.

