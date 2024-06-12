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الأربعاء 12 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمات الزمالك.. موتيابا يدرس تقديم شكوى ضد النادى

موتيابا
موتيابا
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يدرس الأوغندى موتيابا لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، تقديم شكوى ضد النادي، خاصة وأن لديه ٣ شهور مستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء،  إضافة إلى مستحقات بدل السكن .

ويتقاضى اللاعب الأوغندى موتيابا شهريا من الزمالك ١٠ آلاف دولار، بالإضافة إلى بدل السكن بالإضافة إلى أن وكيل اللاعب لديه أيضا ٥ أشهر متأخرة من نسبة انتقال اللاعب إلى الزمالك.
ويعاني موتيابا في الفترة الحالية بسبب نقص الموارد المالية حيث اضطر اللاعب إلى الحصول على سلفة من أحد زملائه لتلبية احتياجاته المعيشية.

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