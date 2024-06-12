يدرس الأوغندى موتيابا لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، تقديم شكوى ضد النادي، خاصة وأن لديه ٣ شهور مستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء، إضافة إلى مستحقات بدل السكن .
ويتقاضى اللاعب الأوغندى موتيابا شهريا من الزمالك ١٠ آلاف دولار، بالإضافة إلى بدل السكن بالإضافة إلى أن وكيل اللاعب لديه أيضا ٥ أشهر متأخرة من نسبة انتقال اللاعب إلى الزمالك.
ويعاني موتيابا في الفترة الحالية بسبب نقص الموارد المالية حيث اضطر اللاعب إلى الحصول على سلفة من أحد زملائه لتلبية احتياجاته المعيشية.
البوابة سبورت
أزمات الزمالك.. موتيابا يدرس تقديم شكوى ضد النادى
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يدرس الأوغندى موتيابا لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، تقديم شكوى ضد النادي، خاصة وأن لديه ٣ شهور مستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء، إضافة إلى مستحقات بدل السكن .
يدرس الأوغندى موتيابا لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، تقديم شكوى ضد النادي، خاصة وأن لديه ٣ شهور مستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء، إضافة إلى مستحقات بدل السكن .