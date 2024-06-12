أزمات الزمالك.. موتيابا يدرس تقديم شكوى ضد النادى

يدرس الأوغندى موتيابا لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، تقديم شكوى ضد النادي، خاصة وأن لديه ٣ شهور مستحقات متأخرة لدى القلعة البيضاء، إضافة إلى مستحقات بدل السكن .



ويتقاضى اللاعب الأوغندى موتيابا شهريا من الزمالك ١٠ آلاف دولار، بالإضافة إلى بدل السكن بالإضافة إلى أن وكيل اللاعب لديه أيضا ٥ أشهر متأخرة من نسبة انتقال اللاعب إلى الزمالك.

ويعاني موتيابا في الفترة الحالية بسبب نقص الموارد المالية حيث اضطر اللاعب إلى الحصول على سلفة من أحد زملائه لتلبية احتياجاته المعيشية.