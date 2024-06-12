يورو 2024.. يويفا يكشف عن حكم مباراة الافتتاح

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، عن هوية الحكم الذى سيدير مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتى من المقرر ان تنطلق الجمعة القادم.



وسيدير المباراة الافتتاحية للبطولة التى تستضيفها ألمانيا، الحكم الفرنسي كليمان توربين صاحب الـ 42 عاما.



ومن المقرر أن تنطلق البطولة الأكبر فى القارة العجوز، كأس الأمم الأوروبية 2024، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الحالى، وحتى 14 يوليو القادم.



ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الإسكتلندي بعد غدٍ الجمعة في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية، التي تستضيفها ألمانيا.



ويواصل لاعب خط الوسط ألكسندر بافلوفيتش الغياب عن تدريبات منتخب ألمانيا، اليوم الأربعاء، وذلك قبل يومين من انطلاق البطولة ليتم استبعاده من القائمة.



في المقابل، شارك جميع اللاعبين في التدريب، ومن المقرر أن يعقد جمال موسيالا وفلوريان فريتز، نجما الفريق، مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق، في حين تحدد موعد أخذ الصورة الرسمية للمانشافت غدا الخميس.