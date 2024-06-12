نائب محافظ البحيرة: فتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى

عُقد اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية، وذلك بمجمع دمنهور الثقافى.

فتح المجازر الحكومية لذبح الأضاحي مجانًا

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح وفقاً لأحكام القانون رقم (187) لسنة 2023 وعدم السماح باي تجاوزات أو مخالفات أخرى، فتح المجازر الحكومية بنطاق المحافظة لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الاضحى المبارك بالمجان مع تكليف الطب البيطرى بالكشف على الأضاحي.

وشددت على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على البيئة مؤكدًة على رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، ووجهت بتكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تشديد الرقابة على كافة الحدائق والملاهي العامة والخاصة، والتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتهاللحفاظ على أرواحهم مع إتخاذ الإجراءات القانونية حال مخالفة ذلك.

كما شددت نائب محافظ البحيرة، تواجـد رؤساء وعناصـر أجهزة النظافـة فـي مـواقعهم وإستمرار أعمال النظافـة بالميادين والشوارع والرفع الفوري لأية تجمعات للمخلفات والقمامة ووضع صناديق القمامة بأماكن واضحة حفاظا على البيئة، تحديد رسوم الخدمات المتكاملة للمخلفات البلدية ورفع كفاءة الأبنية التعليميةو ضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها خصوصاً ملف التصالح، الالتزام التام بتنفيذ احكام قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم.

تم إستعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الموقف الحالى بها ومنها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف (التعديات/ التقنين) وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذا تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما تم استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس.

رفع درجة الإستعداد القصوي لإستقبال عيد الأضحي

وأكد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، رفع درجة الإستعداد القصوى للاستقبال عيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات الرقابيه على الاسواق والمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء و سير العمل ونسب الإنجاز بجميع مراكز المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

على هامش إجتماع المجلس التنفيذي وفى ضوء خطة المحافظة لتشجيع العناصر المتميزة، قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم المدن والقرى الفائزة بالجوائز الداخلية بالمحليات بمحافظة البحيرة فئة المراكز والمدن ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي وهي على الترتيب بالنسبة للمدن مدينة المحمودية - مدينة شبراخيت - مدينة دمنهور - مدينة وادي النطرون - مدينة بدر).

وبالنسبة للقرى( قرية الابعادية / دمنهور - قرية فليشان / ايتاى البارود - قرية الوفائية /الدلنجات

- قرية سيدي عقبة / المحمودية - قرية النجاح / بدر).