"حنظلة".. عرض مسرحي ضمن أسبوع القراءة بفلسطين (صور)

نظمت وزارة الثقافة الفلسطينية في محافظة قلقيلية و بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، عرضاً مسرحياً بعنوان "حنظلة" ضمن فعاليات أسبوع القراءة في المحافظة.

وتجسد المسرحية من تأليف يسرى طه نزال، حياة الأطفال والأسر التي تعيش تحت ظروف قاسية، ومشاعر الأمل والتحدي رغم الصعوبات الكبيرة، ومعاناة أهالي غزة تحت وطأة الحصار والدمار.

وشارك في أداء المسرحية مجموعة من طلاب مكتبة بادية قلقيلية الذين أبدعوا في تجسيد الشخصيات وتقديم الأداء بكل احترافية.

وفي سياق آخر نظمت الوزارة ورشة بعنوان " القراءة التعبيرية" قدمتها غدير عابد.

وقدمت عابد شرحًا مفصلًا حول أساليب القراءة التعبيرية وكيفية توظيفها في الحياة اليومية، كما تناولت الفوائد النفسية والاجتماعية لهذه الممارسة، مؤكدة أن القراءة ليست مجرد هواية، بل هي وسيلة للتعبير عن الذات وتطوير الفكر النقدي.

وتخللت الورشة عدة أنشطة تفاعلية، تم خلالها قراءة نصوص متنوعة ثم مناقشتها وتقديمها بطريقة تعبيرية أمام الحضور.