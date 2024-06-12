افتتاح المعرض الأرشيفي الأول بالمتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية.. صور

افتتح المعرض الأرشيفي الأول للمتحف اليوناني الروماني "إطلالة أرشيفية" على هامش اليوم العالمي للأرشيف والذي ينظمه الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف مع قسم الأرشيف بالمتحف اليوناني الروماني، وذلك اليوم الأربعاء، ويستمر لمدة شهر.

تضمن الافتتاح حضور الاستاذ رانيا نبيل مدير الإدارة العامة للأرشفة بقطاع المتاحف والدكتورة ولاء مصطفى-مدير عام المتحف اليوناني الروماني

وعن المعرض تقول الدكتورة ولاء مصطفى: "تدور فكرة المعرض حول عرض بعض المواد الارشيفية من مقتنيات أرشيف المتحف اليوناني الروماني والتي تؤرخ ما بين عامي( 1892-1939 ) والتي تتضمن السجلات الأولى للمتحف تحمل توقيع المؤسس الاول للمتحف الايطالي جوزيف بوتي- مجموعة من الكتالوجات الخاصة بالمتحف -وبطاقات شرح وتوصيف للقطع الأثرية - مجموعة من الوثائق تحوي مكاتبات ومخاطبات لطلب الموافقة على زيارات للمتحف -تذاكر دخول للمتحف- صور ارشيفية ونماذج سلبيات زجاجية توضح العرض القديم للمتحف".

وأضافت: "تكمن اهمية تلك المواد الارشيفية في انها تلقي الضوء على عراقة المتحف اليوناني ودوره الهام والبناء في خدمة المجتمع حوله ، منذ ان تأسس كمتحف يضم كل الآثار اليونانية الرومانية في مكان واحد على ارض الإسكندرية عام 1892، ودور مؤسسين المتحف في خدمة التعليم والبحث العلمي من طلبة مدارس واكاديميات وباحثين وزائرين ،من خلال توفير زيارات للمتحف بدون اجر للمدارس والاكاديميات ..وتوفير تذاكر زيارة مجمعة للمتحف وللأماكن الاثرية بمدينة الإسكندرية ، وتصميم كتالوجات تضم مقتنيات المتحف لخدمة العلم والباحثين".