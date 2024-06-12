بلينكن: حماس اقترحت تغييرات عديدة على صفقة وقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: إن "حماس اقترحت تغييرات عديدة على الاقتراح المطروح" لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي بالدوحة، "بعض التغييرات قابلة للتطبيق. والبعض الاخر ليس كذلك" .

ولم يقدم بلينكن تفاصيل عن التغييرات المقترحة من حماس.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي بعد لقائه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "ناقشنا تلك التغييرات الليلة الماضية مع زملائنا المصريين واليوم مع رئيس الوزراء القطري."

كما أدعي الدبلوماسي الأمريكي الكبير أن الصفقة المقترحة "مطابقة تقريبا" لاقتراح قبلته حماس سابقا.