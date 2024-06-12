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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد حلمي ينعى فاروق صبري بهذه الكلمات

احمد حلمى والمنتج
احمد حلمى والمنتج فاروق صبرى
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حرص الفنان أحمد حلمي، على نعى المنتج الكبير والسيناريست فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء.

ونشر حلمي صورة تجمعه بالراحل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "إنا لله وانا اليه راجعون، خالص العزاء لاخويا وصديقي وليد فاروق صبري في وفاة والده الكاتب والمنتج الكبير الاستاذ فاروق صبري .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اسرته واهله واحبابه واصدقائه الصبر والسلوان".

الراحل فاروق صبري، هو كاتب ومنتج، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي".

أحمد حلمي

وكانت قد نعت الشركةَ المتحدةَ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى الكاتبِ الكبيرِ السيناريست والمنتجِ فاروقْ صبري رئيسُ غرفةِ صناعةِ السينما.

 

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