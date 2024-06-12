وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيرته النيجيرية سبل تعزيز التعاون

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدكتورة دوريس اوزوكا وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار النيجيرية وذلك في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين و مستجدات الوضع الاقتصادى العالمى وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى علي باشا رئيس المكتب التجاري المصري باسطنبول.

وقال الوزير ان اللقاء أكد أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA فى تعزيز حركة التجارة البينية بين الدول الافريقية وبما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لافتا الى انه تم التأكيد خلال اللقاء على اهمية تعزيز الجهود المصرية و النيجيرية لتسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقية وبما يعود بالنفع على كافة الاقتصاديات والشعوب الافريقية على حد سواء.

وأكد الجانبان أهمية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية D8 فى تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دول منظمة التعاون الإسلامي ، مشيرين إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الدول الإسلامية لزيادة معدلات لتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء استعرض تطورات المناطق اللوجستية التى تنشئها مصر بعدد من العواصم والمدن الأفريقية الرئيسية والتى من شأنها زيادة معدلات نفاذ الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية.

وأوضح سمير أن اللقاء ناقش امكانيات زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بنظام الصفقات المتكافئة وبما يسهم فى تخفيف الضغط على العملات الصعبة بالبلدين والوفاء باحتياجات السوقين المصري والنيجيري.