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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين بتهمة حيازة عملات أجنبية مزورة ومخدرات بالمطرية

أرشيفيه
أرشيفيه
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قررت نيابة المطرية اليوم حبس عاطلين4ايام علي ذمة التحقيقات  في حيازة عملات أجنبية مقلدة، وكمية من الحشيش المخدر، بمنطقة المطرية.
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض  علي عاطلين، وبحوزتهما عملات أجنبية مقلدة، وكمية من الحشيش المخدر، بمنطقة المطرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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