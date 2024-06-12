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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

القس محسن منير يهنئ ماجد كرم بتعيينه أمينًا عامًا لمدارس سنودس النيل الإنجيلي

الدكتور القس ماجد
الدكتور القس ماجد كرم
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استقبل الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام الجديد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، تهنئة من القس محسن منير، الأمين العام الأسبق للمدارس، بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الهام.

خلال اللقاء، أعرب القس محسن منير عن تمنياته الصادقة للدكتور القس ماجد كرم بالتوفيق والنجاح في مهامه الجديدة. وأكد على أهمية الدور الذي يلعبه الأمين العام في توجيه المدارس نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها. 

وأشار"منير"  إلى أن الدكتور القس ماجد كرم يتمتع بخبرة واسعة في المجال الأكاديمي والديني، مما يؤهله لقيادة المدارس بحكمة واقتدار. وتعيينه في هذا المنصب يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها فيه أعضاء سنودس النيل الإنجيلي لتوجيه المدارس نحو مستقبل مشرق.

يذكر أن القس محسن منير كان يشغل منصب الأمين العام الأسبق لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، وله إسهامات بارزة في تطوير وتعزيز مسيرة المدارس خلال فترة توليه المسؤولية.

تشكل هذه الزيارة خطوة إيجابية في دعم التواصل والتعاون بين قيادات الكنيسة الإنجيلية، وتسهم في تعزيز الروابط بين الأجيال المختلفة من القادة، مما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للمدارس ودورها في المجتمع.

 

 

 

 

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