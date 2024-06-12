تزامنا مع احتفالات العيد القومي.. افتتاح 5 مدارس جديدة في دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها الافتتاحية لمشروعات العيد القومى لمحافظة دمياط ، بإفتتاح ٥ مدارس بنطاق مركز ومدينة دمياط.

واستهلت الجولة التى جاءت بحضور المهندسة جيهان حسين مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية و محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم و المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، بإفتتاح مدرسة الشيخ الحسينى سلطان للتعليم الأساسى ، حيث تفقدت المدرسة التى شهدت أعمال إحلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة على مساحة ٣٧٠٦.٧٠ م٢ بعدد ٢٤ فصل بإجمالى ٤٤ فصل دراسى كما اطلعت على ما تم تنفيذه فى إطار المشروع لإنشاء صرح تعليمى كامل لمرحلتى التعليم الأساسى .

وافتتحت عوض مدرسة عزبة الصعيدى الابتدائية المشتركة والتى شهدت أعمال توسعات وتطوير ورفع كفاءة بعدد ٧ فصول ليصل اجمالى عدد الفصول بالمدرسة ٢٢ فصل ، بمساحة كلية للمبنى ٢٢١١.٤٠ م٢ .

وبذات القرية ،افتتحت الدكتورة منال عوض أيضًا مدرسة الإمام العادل الابتدائية، حيث تفقدت المبنى المُنشأ حديثًا بعدد ٣٢ فصل دراسى وقاعات لرياض الأطفال وقاعات للانشطة ومعامل على مساحة كلية ٢٥٩٠٠م٢ واطلعت على مراحل تنفيذ المشروع.

و افتتحت المحافظ مدرسة شطا للتعليم الأساسى ، حيث تقع المدرسة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع، و خلال الافتتاح، تفقدت المبنى واطلعت على ما شهدته المدرسة من أعمال توسعات بعدد ٣٥ فصل باجمالى ٤٤ فصل دراسى .

وافتتحت المحافظ مدرسة الخياطة الإعدادية المشتركة والتى تقع على مساحة ٣٨٣٧.١٥ م٢ .

وخلال الافتتاح استمعت " المحافظ " إلى شرح تفصيلى من مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية حول ما شهدته المدرسة من أعمال احلال جزئى وتطوير ورفع كفاءة بعدد ٣٥ فصول باجمالى عدد ٤٨ فصل بالمدرسة .



وأشادت الدكتورة منال عوض بالمستوى التنفيذى لتلك المدارس.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه خلال احتفالات العيد القومى للمحافظة ، تم افتتاح عدد كبير من المدارس بعد تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات وإنشاء عدد آخر .

ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن هناك جهود كبيرة فى هذا القطاع ساهمت فى تحقيق طفرة و تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وتطوير المنظومة التعليمية.