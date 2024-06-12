الصين: خطوة تايوان بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي الإطارية مسعى مستتر إلى "استقلال تايوان"

انتقد المتحدث باسم مكتب شئون تايوان بمجلس الدولة الصيني "تشن بين هوا" اليوم الأربعاء محاولة سلطات تايوان بقيادة "لاي تشينغ-ته"مناقشة القضايا المتعلقة باتفاقية اقتصادية عبر مضيق تايوان من خلال منظمة التجارة العالمية.

قال تشن بين هوا،إن هذه الخطوة تحمل أجندة خفية تسعى لما يسمى "استقلال تايوان"، مشيرا إلى أن هذا النهج لن ينجح.

أدلى تشن بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي ردا على استفسار إعلامي حول تطلعات مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان إلى حل القضايا المتعلقة باتفاقية التعاون الاقتصادي الإطارية من خلال آلية منظمة التجارة العالمية.

قال تشن إن "توافق 1992 هو الأساس السياسي للتشاور عبر مضيق تايوان، وقد تم توقيع 23 اتفاقية عبر المضيق، منها اتفاقية التعاون الاقتصادي الإطارية، وفقا للأساس السياسي المشترك المتمثل في توافق 1992".

وأشار إلى أن جانبي مضيق تايوان وقعا اتفاقية التعاون الاقتصادي الإطارية لتعزيز تحرير التجارة عبر المضيق،الذي يجب تنفيذه بناءً على تطبيع التجارة عبر المضيق.