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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير الكويت يوجه بمحاسبة المسؤولين عن حريق المنقف

حريق
حريق
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وجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، المسؤولين بالمتابعة الفورية للكشف عن أسباب اندلاع حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف ومحاسبة المسؤولين عنه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف في المستقبل، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

بعث الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقيات تعازي لأسر ضحايا الحريق عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لاهالى ضحايا الحادث الذي أدي إلي مقتل وإصابة العشرات.

وأعرب أمير الكويت عن بالغ تأثره ومشاركة أهالي الضحايا أحزانهم وآلامهم إثر هذا الحادث، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء، متنميا الشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلي أن حريقا كان قد اندلع في مبنى يسكن فيه عمال في مدينة المنقف جنوب الكويت في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 45 شخصا على الأقل.

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حريق المنقف