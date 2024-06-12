رغم الحصول على 4 نقاط .. العشوائية تضرب الفراعنة تحت قيادة العميد

ما زال حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، يبحث عن شخصية الفراعنة داخل المستطيل الأخضر بعد العشوائية التى ضربت المنتخب فى مباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو بالتصفيات الأفريقية المؤهلةلنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وخرج منتخب مصر بأقل الخسائر من المباراتين وحصل على أربع نقاط بالفوز على بوركينا فاسو فى إستاد القاهرة بهدفى تريزيجيه والتعادل الإيجابى أمس الأول الإثنين امام غينيا بيساو خارج الديار بهدف لكلمنهما.

وواصل منتخب مصر صدارته للمجموعة الأولى برصيد ١٠ نقاط بعدالجولة الرابعة من الفوز فى ثلاث مباريات أمام جيبوتى وسيراليونوبوركينا فاسو والتعادل أمام غينيا بيساو ليصعب الفراعنة المجموعةالأولى ويفتح الاحتمالات أمام الجميع من أجل حجز تذكرة التأهللنهائيات كاس العالم ٢٠٢٦ عن المجموعة الأولى.

وأحرز منتخب مصر خلال الجولات الأربع ١١ هدفاً منها ٥ أهداف لكابتنالمنتخب محمد صلاح ومثلها للاعب محمود حسن تريزيجيه فى حين أحرزمصطفى محمد المحترف فى نانت الفرنسى هدفا.

وكشف محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر الأول، عن تعرض مصطفىمحمد مهاجم المنتخب لإصابة فى أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو،التى انتهت بالتعادل الإيجابى ١-١ ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ والتى أقيمت بغينيابيساو، وسيخضع اللاعب لأشعة فى القاهرة .

من ناحية أخرى، عزز النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى صدارته لهدافى الفراعنة فى التصفيات المؤهلة للمونديال عبر التاريخ، بعدما سجل هدفًا فى شباك غينيا بيساو،ليصل مجموع أهدافه فى التصفيات لـ ١٦ هدفًا.

ووصل محمد صلاح لهدفه الـ٥٧ مع منتخب مصر، وهدفه الخامس فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، ليتساوى مع محمود حسنتريزيجيه الذى سجل ٥ أهداف فى تلك النسخة.

ووصلت أمس الثلاثاء، بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، وذلك بعد التعادل١-١ فى المباراة التى جرت على استاد ٢٤ سبتمبر، ضمن منافساتالجولة الرابعة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

يخوض منتخب مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، فى المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتى وغينيا بيساو وإثيوبيا.