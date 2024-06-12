محمد الشيبي يتقدم باستئناف على قرار إيقافه 6 مباريات.. واتحاد الكرة يجمد تنفيذ العقوبة

تقدم المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز بإستئناف للجنة الاستئناف باتحاد الكرة اليوم الأربعاء، على عقوبة إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب ازمته مع حسين الشحات لاعب النادي الأهلي.

سلم الشيبي الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف للجنة الاستئناف التي يترأسها المستشار محمد عبده صالح، وبناء عليه سيتم ايقاف تنفيذ العقوبة ويحق للاعب المشاركة مع ناديه لحين الفصل في الأمر من جانب لجنة الاستئناف.

كان اتحاد الكرة اعلن في وقت سابق إيقاف محمد الشيبي لاعب نتادي بيراميدز لمدة 6 مباريات وغرامة 200 ألف جنية على خلفية قياده باللجوء إلى القضاء المدني وإقامة دعوى قضائية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بعد قيام الأخير بالاعتداء عليه ففي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.