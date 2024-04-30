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الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الغربية تعلن جاهزية المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال احتفالات شم النسيم

ارشيفيه
ارشيفيه
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تشهد مراكز ومدن محافظة الغربية خلال هذه الأيام حالة من التأهل ورفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات المختلفة وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لاحتفالات الربيع.

ومن جانبه أكد  محافظ الغربية انتهاء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالغربية من استعداداتها لتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لاستقبال المواطنين.

وتم إعداد وتجهيز المتنزهات العامة والحدائق لفتحها منذ الصباح الباكر أمام المواطنين، بالتنسيق مع إدارات الدفاع المدني، والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لمراقبة شواطئ نهر النيل بزفتى وكفر الزيات وسمنود وبسيون وتكثيف التواجد الأمنى بها لمواجهة أى حالات طوارئ فى هذا الشأن

وأشار محافظ الغربية أن أجهزة  المحافظة جهزت كافة سبل الراحة لاستقبال المواطنيين  وشدد المحافظ  علي المتابعة المستمرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف خلال الاحتفالات وإزالتها فى المهد.  

كما تم التنسيق أيضًا مع مديرية أمن الغربية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال الاحتفالات من تأمين الأماكن الأثرية والمتنزهات والشواطيء والاماكن العامه لحماية المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع الإشغالات خلال تلك الفترة.

الاستعدادات النهائية الغربية المتنزهات والحدائق العامة