وزير الخارجية البحريني: القادة العرب أكدوا دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

أثنى وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على جهود الصحفيين في تسليط الضوء على الأحداث في غزة.

وخلال كلمته بالقمة العربية في البحرين، عبر الوزير عن روح إيجابية لتعزيز التضامن العربي خلال القمة البحرين، مؤكدًا إدانة بلاده للحرب المدمرة على قطاع غزة وتأييدها لحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وقال إن قادة العالم العربي يؤكدون على ضرورة التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتعزيز العمل العربي المشترك خلال قمة البحرين، مشيرًا إلى اعتماد المبادرات البحرينية من بينها عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية والتواصل الفوري مع وزراء خارجية الدول الغربية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأعلن الزياني صدور بيان عن القمة العربية يدين العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف معبر رفح الفلسطيني، وكذلك استمرار الهجمات من قبل الكيان الصهيوني المحتل والسيطرة على المعبر، إضافة إلى استهداف المنظمات الإنسانية، مجددًا تأكيد القمة دعمها للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.