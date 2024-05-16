"قائد شجاع وحكيم".. وزير الأوقاف: كلمة الرئيس أمام القمة العربية بالبحرين تستحق كل التقدير

ثمَّن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة الرئيس السيسي، أمام القمة العربية الـ33 المنعقدة بمملكة البحرين، اليوم، مؤكدًا أنها كلمة قائد شجاع وحكيم، وتستحق كل التقدير.

وقال وزير الأوقاف، إن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته على أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلًا وقولًا برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وتابع «مختار جمعة»، "كما أكد الرئيس أن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، وأن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار، فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

ووجه وزير الأوقاف كل التحية والتقدير لرئيس الجمهورية سواء لكلمته العظيمة في القمة العربية بالبحرين، أم لجهوده العظيمة في الحفاظ على أمننا القومي ودعم حقوق أشقائنا الفلسطينيين.