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الخميس 16 مايو 2024
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فضائيات

رئيس الملتقى الإعلامي العربي: قمة المنامة ركزت بالدرجة الأولى على ما يحدث في فلسطين

المستشار ماضي الخميس
المستشار ماضي الخميس رئيس الملتقى الإعلامي العربي
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قال المستشار ماضي الخميس رئيس الملتقى الإعلامي العربي، إنّ القمة العربية الثالثة والثلاثين ركزت بالدرجة الأولى وبدرجة كبيرة على ما يحدث في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من أذى وظلم واضطهاد وقتل وتدمير.

وأضاف "الخميس"، في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القمة ركزت على كل المآسي التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وكان الموقف العربي كبيرا ومقدرا تجاه كل الأزمة الفلسطينية.

وتابع: "كان واضحا من كلمات القادة، وبخاصة كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث بشدة عن ضرورة إنهاء الصراع والتعنت الذي يمارسه الجانب الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه الدولة الفلسطينية، وهذا أمر مقدر، فالأمة العربية جميعا في مواجهة إسرائيل وليس الفلسطينيون فقط".
 

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