تُحبس على ذمة القضية ويراعى لها التجديد.. كواليس 5 ساعات تحقيقات مع البلوجر نادين طارق

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة استمرار حبس البلوجر نادين طارق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الفسق والفجور، ونشر فيديوهات مخلة وقول إيحاءات منافية للآداب العامة، في القضية التي حملت رقم 19990 لسنة ٢٠٢٤ جنح الهرم رقم الحصر : ٧٩٤ سنة الحصر: ٢٠٢٤.

تفاصيل التحقيقات مع البلوجر نادين طارق

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك متهمه بإنشاء وادارة واستخدم حساب خاص على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً وذلك على النحو المبين بالاوراق؟

ج: محصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهمه بالعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج محصلش

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهمه باساءة استخدام اجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج محصلش

س: ما الذي حدث إذا و ما هى ظروف ضبطك واحضارك وعرضك علينا؟

ج اللي حصل اني كنت نازله من البيت بتاعى وأول ما خرجت من الشقه لقيت في ٣ ظباط ومعاهم ٦ امناء راحوا مسکونی و فضلت اصوت علشان انا مكنتش اعرف هما مين وبعد ما عرفت انهم ظباط دخلتهم الشقه عندى وفتشوها، وملقوش فيها اى حاجه و بعدين خدونی رکبونى عربية ميكروباص انا واولادى وطلعوا بيا على العباسيه ووالدتي جات لى هناك علشان تاخدهم وبعدها طلعوا بيا على قسم الهرم وفضلت هناك لحد ما اتعرضت على النيابة النهاردة وهو ده كل اللي حصل.

س: متى و أين حدث ذلك؟

ج الكلام ده حصل بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ حوالي الساعة ٢:٠٠ مساءا بحدائق الاهرام - الهرم - الجيزه.

س من كان برفقتك آنذاك؟

ج كان معايا ولادى ملك ، وعمار ..

س وما هو سبب تواجدك بالزمان والمكان سالفي البيان؟

ج انا كنت رايحه الشغل.

س ومن القائم على ضبطك تحديدا؟

ج هما كانوا ٣ ظباط ومعاهم ٦ امناء بس ما اعرفهمش.

س: وهل من ثمة تفتيش انصرف لشخصك انذاك ؟

ج: لا هما فتشوا البيت بتاعي.

س وما الذى أسفر عنه ذلك التفتيش ؟

ج ما لقوش اى حاجة

س: ما قولك فيما سطره المقدم خليل تادرس رئيس قسم المكافحة بالإدارة العامة لحماية الآداب بمحضر تحرياته المؤرخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ الساعة١١:٠٠ صباحا وكذا محضر ضبطك المؤرخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ الساعة٩:٣٠ م

ج الكلام ده ما حصلش

س: وما تعليلك لما سطره الضابط سالف الذكر بمحضريه ؟

ج انا ما اعرفش هو بيقول كده ليه.

س وهل من ثمة علاقة او خلافات سابقة فيما بينك وبين الضابط سالف الذكر؟

ج لا انا ما اعرفوش.

ملحوظة: حيث قمنا بفض حرز الهاتف المحمول عقب أن تأكدنا من صحة بياناته وسلامة أختامه وهو عبارة عن مظروف ابيض اللون بداخله هاتف محمول ماركة ايفون ۱۲ برو ماكس أزرق اللون وبعرضه على المتهمه الماثلة امامنا اقرت بملكيتها له.

س وما صلتك وعلاقتك بالفديوهات السابق عرضها عليك؟

ج انا فعلا اللي في الفيديو بس انا ما شتمتش حد ولا قلت الكلام ده.

س: وما تعليلك لتلك الألفاظ الصادرة منك بالمقاطع السابق عرضها عليك؟

ج انا ما اعرفش عنها حاجة بس ممكن يكون حد مركب صوتي على الفديو.

س هل لديك اسم شهرة؟

ج ايوة اسمي نادين

س: هل تم ضبطك في قضايا مماثله من قبل؟

ج: لا.

س: هل لديك سوابق جنائية؟

ج: لا.

س انت متهمه بإنشاء وادارة واستخدم حساب خاص على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً وذلك على النحو المبين بالاوراق؟

ج ما حصلش.

س انت متهمه بالتعدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وذلك على النحو المبين بالاوراق؟

ج ما حصلش.

س انت متهمه باساءة استخدام اجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج ما حصلش.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج لا.

أقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم و قررنا الآتي: أولاً : تحـبس المتهمة آية طارق مختار محمد وشهرتها نادين طارق، أربعة أيام على ذمة التحقيق، ويراعى إرسالها فى الميعاد القانوني للنظر في أمر تجديد حبسها، ويحرر لها فيش وتشبيه وتطلب صحيفة سوابقها الجنائية.

ثانيا : يرسل حرز الهاتف المحمول عقب قيده برقم أشياء إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وينتدب احد المختصين بالإدارة وذلك لفحصه وبيان عما اذا كان مثبت عليه تطبيق موقع الشبكة المعلوماتية (تيك توك) من عدمه.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض على الفسق لبلوجر تدعي "آية طارق" والمعروفة على مواقع التواصل ب"نادين طارق"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الأهرام واقتيادها إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.