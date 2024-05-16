الدولار يرتفع 3 قروش في نهاية تعاملات السوق الرسمي

زادت اسعار الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقدار 3 قروش جديدة مع ختام العمل داخل السوق الرسمي، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي نحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.8 جنيه للشراء و 46.9 جنيه للبيع في بنوك " سايب، الأهلي الكويتي، البركة، المصري لتنمية الصادرات"، ثم 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، كريدي أجريكول،المصرف المتحد،HSBC،قناة السويس، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي، المصرف العربي الدولي، قطر الوطني QNB،العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.46 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي،العربي الافريقي الدولي، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB مصر".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي، ثم 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.