بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وبيلاروس

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، هاتفيا، تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتفاعل في إطار دولة الاتحاد.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية نقلا عن المكتب الصحفي للكرملين “جرت مناقشة القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير علاقات الشراكة والتحالف الاستراتيجية بين روسيا وبيلاروس، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بعد المفاوضات رفيعة المستوى التي جرت في مينسك في 24 مايو”.

كما “تم التطرق إلى بعض الجوانب العملية للتعاون داخل دولة الاتحاد”.

وقد هنأ الرئيس البيلاروسي نظيره الروسي بمناسبة يوم روسيا والذي يصادف اليوم 12 يونيو.

وكان بوتين قد قام بزيارة إلى مينسك 23 إلى 24 مايو، حيث ناقش زعيما البلدان القضايا الأمنية، والتعاون الاقتصادي والتكامل بين البلدين، لا سيما سوق الطاقة المشتركة.