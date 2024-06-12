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الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمة في الزمالك بسبب مستحقات جوميز

جوميز
جوميز
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تلوح في الأفق بوادر أزمة داخل نادي الزمالك بسبب مستحقات جوزيه جوميز المدير الفني للفريق والبالغة 150 ألف دولار خلال الفترة الماضية حيث يتبقى لجوميز شهران إضافة إلى جائزة الفوز بالكونفيدرالية الأفريقية والبالغة صرف 3 اشهر من مستحقاته ليبلغ الإجمالي 5 أشهر.


ويتقاضى جوميز في الشهر 30 ألف دولار، وطلب جوميز من إدارة النادي أكثر من مرة الحصول على جزء من مستحقاته المتأخرة، ولكن المجلس لم يرد على اتصالاته ويطالبه بالصبر دائما.


ويبحث المجلس الحالي للزمالك عن طريقة لدفع مستحقات جوميز خلال الفترة الحالية خاصة أنه طلب تدخل رجال الأعمال لحل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق، ويفكر مجلس إدارة الزمالك في الوقت الحالي فك القيد فقط لا غير للتعاقد مع لاعبين وتدعيم الفريق.

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