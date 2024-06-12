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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

“صحة مطروح”: إعدام 30 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 9 محاضر.. صور

“صحة مطروح”: إعدام
“صحة مطروح”: إعدام 30 كجم أغذية فاسدة وتحرير 9 محاضر
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ترأس الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، لجنة مكبرة من القسم الوقائي لمراقبة الأغذية بالمديرية، اليوم الأربعاء، للمرور ومتابعة الأسواق في نطاق مدينة مطروح.

وكيل صحة مطروح: الحملات تهدف للمحافظة على الصحة العامة للمواطنين

جاء ذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لمديرية الصحة لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتزامنا مع زيادة أعداد المترددين على المحافظة خلال فصل الصيف، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

شنت اللجنة حملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق في نطاق مدينة مرسى مطروح، وقامت بالمرور على 5 منشآت غذائية وإعدام أكثر من 30 كجم أغذية فاسدة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير عدد 9 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادات صحية مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافه العامه بالمنشآت، وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

وكيل صحة مطروح: استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية 

وأكد وكيل صحة مطروح استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

“صحة مطروح”: إعدام 30 كجم أغذية فاسدة وتحرير 9 محاضر.. صور

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