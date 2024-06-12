حبس مسجل خطر بتهمة الاتجار في المخدرات بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، بحبس مسجل خطر في اتهامه بالاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ابيض، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيميائى.



تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام.. وبحوزته (كمية لمخدرات "الإستروكس، الآيس، البودر" – ميزان حساس – سلاح أبيض).



ونجحت القوة الأمنية في ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزته (كمية من مادة الإستروكس المخدر – فرد خرطوش - 1 كيلو جرام من نبات الشادو المخدر مُعدة للبيع – أدوات وخامات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).

